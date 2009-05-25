Назначен прокурор Черниговской области

Прокурором Черниговской области назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей МИРОШНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, нового руководителя коллектива представил Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, С.МИРОШНИЧЕНКО имеет 25 лет стажа работы в органах прокуратуры, прошел путь от следователя прокуратуры района до начальника главного управления Генеральной прокуратуры Украины. До назначения прокурором Черниговской области работал старшим помощником генерального прокурора Украины.

Имеет звание Заслуженный юрист Украины. Параллельно занимается научной и преподавательской деятельностью, кандидат юридических наук.

Как сообщал УНИАН, предыдущий прокурор Черниговской области Анатолий ВАСИЛЕВСКИЙ подал в отставку 12 мая.

Сегодня, 25 мая, в Генпрокуратуре сообщили, что по материалам СБУ начата проверка на предмет возможных злоупотреблений служебным положением бывшим прокурором Черниговской области.