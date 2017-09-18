В Днепре дворец культуры отменил концерт российского актера Райкина

В Днепре Дворец культуры отказал в аренде концертного зала организаторам концерта российского актера Константина Райкина. Об этом в понедельник сообщил директор коммунального предприятия «Патриот» Днепровской горсовета Игорь Куликовский, передает Радио Свобода.

По его словам, концерт Константина Райкина был запланирован на ноябрь.

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Как сообщил Игорь Куликовский, на прошлой неделе представители общественных организаций письменным обращением попросили администрацию дворца «конструктивно пересмотреть в течение недели свою гражданскую позицию» и отказаться от планов предоставления в аренду своего помещения для этого концерта.

Общественные активисты напомнили, что в 2014 году российский артист Константин Райкин поддержал аннексию Крыма. В случае проведения его концерта в Днепре они планировали проводить акции протеста.

У российского актера Константина Райкина также запланировано выступление в Киеве на 15 ноября.