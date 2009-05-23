Кабмин предлагает упрощенную систему налогообложения для ЖКХ

Одобрены изменения к законодательству

Кабинет министров Украины предлагает применять упрощенную систему налогообложения для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые созданы при участии местных советов. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения к законодательству были одобрены на сегодняшнем расширенном заседании Кабмина.

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