Для севастопольских школьников украинский язык давно не проблема

Управление образования и науки Севастопольской городской государственной администрации не считает необходимым готовить и вносить изменения в уставы школ города в части положений о языке обучения, поскольку эти положения уже несколько лет содержатся в документах.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника Управления образования и науки Севастопольской горгосадминистрации Жанна СЛЮСАР, нет необходимости формулировать данные положения в следующей редакции: «В школе утвержден русский язык обучения, в соответствии с решением городского совета, с обязательным изучением государственного языка», поскольку в уставах школ с 2007 года содержится пункт 1.11, «который говорит о том, что обучение осуществляется на русском языке, с обязательным изучением государственного».

Поэтому вносить какие-либо дополнительные изменения в уставы школ не имеет смысла, отметила Ж.СЛЮСАР.

«Решение сессии в данном случае основываются на неправдивой информации. Я это ответственно заявляю, - заявила замначальника управления образования и науки Севастопольской горгосадминистрации. - Складывается впечатление, что депутаты сами не знают, что и когда они принимали».

Ж.СЛЮСАР также выразила удивление и сожаление в связи с ходатайством горсовета перед Министерством образования и науки «рассмотреть возможность проведения внешнего независимого тестирования на родном языке в городе Севастополе».

По ее мнению, «для севастопольских учеников украинский язык давно уже не проблема, о чем убедительно показали их отличные результаты во время внешнего независимого тестирования в прошлом и, особенно, позапрошлом годах».

«Мы, взрослые, не имеем права обделять их, лишать перспективы, конкурентоспособности, а именно это происходит, когда дети не изучают государственный язык», - сказала Ж.СЛЮСАР.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Севастопольский городской совет поручил Управлению образования и науки Севастопольской горгосадминистрации подготовить изменения в уставы школ (за исключением школ с украинским языком обучения) и внести на утверждение горсовета до 19 августа 2009 года в части положений относительно языка обучения в следующей редакции: «В школе утвержден русский язык обучения, в соответствии с решением городского совета, с обязательным изучением государственного языка».

Депутаты также обратились в Генеральную прокуратуру Украины по вопросу «проверки законности применения приказа Министерства образования и науки Украины от 26.05.2008 г. № 461 «Об утверждении отраслевой Программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств на 2008-2011 годы».

В документе, который горсовет направил в Министерство образования и науки Украины, предложено рассмотреть возможность проведения внешнего независимого тестирования на родном языке в городе Севастополе, включения в перечень предметов внешнего независимого тестирования предмета «Русский язык и Русская литература».