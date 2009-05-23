Крупный торговый центр горел в Симферополе

Крупный торговый центр FM горел сегодня на Ялтинской объездной в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, из здания были эвакуированы около 200 человек.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, сообщил помощник начальника Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму Владимир ИВАНОВ.

Вызов в МЧС поступил в 17.05. «Когда прибыли первые подразделения и провели разведку, то был объявлен повышенный номер вызова», - сказал В.ИВАНОВ.

К моменту приезда пожарных площадь пожара составляла более 1000 квадратных метров. «Огонь очень быстро распространялся по наружной отделке здания, там была реклама. Горела крыша. Техника была расставлена практически по всему периметру здания», - сказал представитель МЧС.

К месту пожара стянули 18 пожарных автомобилей, 4 единицы вспомогательной техники. Дежурили 4 бригады скорой помощи. Работали сотрудники ГАИ.

«Первые нюансы у нас были связаны с тем, что в магистральной водопроводной сети не было нужного давления. После указания, минут через 10-15, давление дали хорошее, и мы приступили к нормальной организации работы по тушению пожара», - сообщил В.ИВАНОВ.

К настоящему времени пожар локализован. «Происходит дотушивание отдельных очагов возгорания. Площадь пожара составила более 4 тысяч квадратных метров. Жертв и пострадавших в настоящее время нет. Дай бог, чтобы оно так и было. Осуществляем в настоящее время мониторинг. Людей в залах находилось довольно-таки много», - сказал помощник начальника крымского Главка МЧС.

В здании торгового центра - три этажа. На первом размещался продовольственный супермаркет, на втором - бутики, на третьем - супермаркет бытовой техники и мебельный салон. «Больше всего не повезло мебельному салону и супермаркету бытовой техники. Третий этаж практически весь выгорел», - сказал В.ИВАНОВ.

Причина пожара пока не установлена. «Отрабатываются сразу несколько версий: от замыкания электропроводки, возгорания мусорных контейнеров, которые стояли на улице, и, естественно, будут рассмотрены все остальные версии, которые возникнут в ходе следствия», - сказал помощник начальника Главного управления МЧС в Крыму.