В Одессе правоохранители задержали торговца оружием из зоны АТО

В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в торговле оружием, доставленным из зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеВ Киеве арестовали закарпатцев, которых поймали с 6,5 килограммами взрывчатки (видео)Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, вечером 15 ноября сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой задержали местного жителя, который торговал оружием и боеприпасами, вывезенными из района проведения антитеррористической операции.

Правоохранители установили, что реализация «товара» осуществлялась через почтовых операторов.

«Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника возле одного из городских почтовых отделений при отправке боевых пистолетов «ПМ» и «Флобер» с патронами к ним», - отметили в управлении.

Согласно оперативной информации, оружие и боеприпасы торговцу доставляли из зоны АТО. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили пистолет «ТТ» с глушителем, более тысячи патронов различного калибра, гранату Ф-1 и емкости с порохом и тротилом.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием").

В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.