На Житомирщине в рамках спецоперации изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, которое жители области хранили незаконно

На Житомирщине подвели итоги спецоперации по противодействию незаконному обороту оружия. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, во время спецоперации, которая продолжалась в сентябре и первую неделю октября, полицейские изъяли разнокалиберные винтовки, пистолеты, обрез охотничьего ружья и самодельное оружие. В тайниках и при разных обстоятельствах правоохранители обнаружили более 2 тысяч патронов, четверть сотни гранат и ряд других боеприпасов взрывного действия. Сейчас продолжается расследование.

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Так, в частности, в рамках досудебного расследования полицейские Пулинського отделения полиции провели санкционированные обыски на трех объектах, принадлежащих местному предпринимателю. В результате из квартиры в селе Соколове правоохранители изъяли почти три десятка патронов к автомату Калашникова и пистолета Макарова, а из дома в селе Муравні – еще почти сотню патронов калибра 5,45 мм к автоматическому оружию. Кроме того, в арендованном помещении на территории сельхозпредприятия в районе полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 16-го калибра.

Все это сейчас направлено на экспертное исследование в Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

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Кроме этого, в Коростышевском районе правоохранители зарегистрировали факт незаконного сбыта оружия. В рамках уголовного производства оперативники установили личность торговца и под видом потенциальных покупателей договорились о встрече с ним. Реализацию 33-летним жителем райцентра устройства, похожего на огнестрельное оружие калибра 8 мм, было задокументировано. Пистолет направлен на экспертное исследование, тем временем его происхождение устанавливается в ходе дальнейшего досудебного расследования.

Напомним, что статьей 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

"В целом, результатом проведенных мероприятий стало изъятие из незаконного оборота более 30 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок, пистолетов и самодельного оружия. А также изъято почти 2300 патронов, 25 гранат, 12 боеприпасов взрывного действия, около 1,5 кг взрывчатых веществ. Сейчас продолжается расследование 51 уголовного производства, в то же время 32 лицам сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", - рассказал УНИАН начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его данным, жители региона добровольно сдали в полицию более сотни единиц огнестрельного оружия и 300 патронов к ней.

Печененко напомнил, что сейчас в Украине продолжается месячник добровольного разоружения.