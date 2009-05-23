Ющенко констатирует укрепление гривни
10:16, 23 мая 2009Общество
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НБУ выкупил 150-170 млн. долларов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует укрепление гривни на протяжении последнего времени.
Об этом он сказал в эфире программы “Свобода на Интере”.
Президент отметил, что за последние два с половиной месяца гривня оставалась стабильной.
Вместе с тем, по его словам, в последние 10 дней началось очевидное укрепление гривни.
В.ЮЩЕНКО добавил, что на протяжении последнего времени Национальный банк Украины выкупил на внутреннем рынке 150-170 млн. долларов США.
«Гривня постепенно поднимается», - констатировал Президент.
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