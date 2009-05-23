В Луганске состоялся съезд знатоков украинского языка

VII областной съезд кружков знатоков украинского языка состоялся в Луганске накануне Дня славянской письменности и культуры и в день перезахоронения на Чернечьей горе Великого украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в работе съезда приняли участие около трехсот делегатов из всех городов и районов Луганской области.

В начале работы участники съезда почтили память Великого Кобзаря возложением цветов к памятнику Шевченко в центре Луганска. Участники мероприятия - представители лучших кружков знатоков украинского языка и учителя украинской филологии – отметили сплочение молодого поколения Луганщины вокруг защиты и развития украинского слова.

«Объединяясь под руководством учителей-патриотов, вы становитесь носителями живого украинского слова в селах и городах нашей области. Никто не сохранит нам родной язык, если мы сами этого не сделаем», – отметил первый заместитель начальника управления образования и науки облгосадминистрации Александр ВОСТРЯКОВ, обращаясь к юным делегатам съезда.

Самые активные знатоки украинского слова были торжественно награждены отличиями, грамотами управления образования и науки облгосадминистрации и ценными подарками.