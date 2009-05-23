Кредит от России не выгоден ни российскому, ни украинскому руководству
Версия Тараса Кузьо
Предоставление Россией кредита Украине сегодня не выгодно ни российскому, ни украинскому руководству. Об этом заявил старший научный сотрудник кафедры украинских исследований Университета Торонто Тарас КУЗЬО во время телеконференции с иностранными инвесторами, организованной инвестиционной компанией Galt & Taggart Securities.
По его словам, предоставление Россией такого кредита будет нести для Украины, в первую очередь, не экономические, а политические обязательства. В то же время, по словам Т.КУЗЬО, российское руководство сегодня не видит в Украине действительно, по его мнению, пророссийски настроенных политиков, которым бы оно могло реально доверять и под обязательства которых мог бы быть выдан подобный кредит.
В то же время, по мнению эксперта, политическая составляющая данного кредита делает невозможным реальное его получение и для премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. «Не надо забывать, что очень скоро в Украине состоятся президентские выборы, и Ю.ТИМОШЕНКО вряд ли решится сейчас брать на себя политические обязательства по данному кредиту, что может негативно повлиять на настроения ее избирателей, прежде всего, в Западной Украине, где и так ее уже обвиняют в пророссийских настроениях», - отметил Т.КУЗЬО.