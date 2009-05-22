В России зафиксировано первое заболевания гриппом A/H1N1

Российские медики официально подтвердили, что в России зарегистрирован первый случай заболевания гриппом A/H1N1.

Как сообщает российский информационный канал «Вести», об этом сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО.

По его словам, анализы подтвердили наличие гриппа A/H1N1 у гражданина РФ, который вернулся в Москву из Нью-Йорка. Больной госпитализирован в 1-ю инфекционную клиническую больницу, где пациент получает адекватное лечение.

Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что заболевший россиянин работал в Нью-Йоркском университете. В Москве живет его дядя, а в подмосковном Жуковском - семья. "Все его родственники здоровы. Все контактировавшие с заболевшим взяты под наблюдение", - сказал он.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в российских аэропортах санитарный контроль прошли более шести тысяч пассажиров, которые вернулись из неблагополучных в плане гриппа A/H1N1 стран. С момента введения санитарного контроля проверено более 133 тыс. пассажиров в аэропортах РФ. В России введен режим мониторинга рейсов из Северной и Южной Америки, а также из Испании.

Прилетающие в Россию пассажиры из неблагополучных в плане опасного гриппа стран проходят через рамки бесконтактной термометрии, которые показывают температуру тела человека. Если она повышена - его госпитализируют, чтобы исключить грипп A/H1N1.