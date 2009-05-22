Рекламы в телевизоре станет еще больше?

Член комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов) прогнозирует, что ВР даст согласие на внесение изменений в закон о рекламе относительно приведения его в соответствие с европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

Такое мнение она высказала сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя решение парламента о направлении соответствующего законопроекта на повторное второе чтение.

Е.БОНДАРЕНКО заметила, что ВР должна была внести изменения в закон о рекламе и телевидении и радиовещании для того, чтобы привести нашу законодательную базу в соответствие с европейскими нормами.

«Пока мы эти изменения разрабатывали, Европа уже приняла новые директивы, более либеральные для рынка, и вышел дисбаланс – даже если мы внесем нормы старой конвенции в наше законодательство, то это не решит проблему», - сказала она. Поэтому, по словам народного депутата, будут разработаны новые изменения, чтобы «дважды не делать одну и ту же работу».

Е.БОНДАРЕНКО заметила, что согласно новым директивам европейской конвенции разрешается увеличить рекламное время с 15 до 20% вещания в период одного астрономического часа.

Е.БОНДАРЕНКО заметила, что вся критика, звучащая сегодня относительно этой нормы, является безосновательной. «Телеканалы дают ровно столько рекламы, сколько может выдержать их зритель», - сказала она. При этом она добавила, что у нее «нет никаких сомнений, что этот закон в сессионном зале пройдет».

По прогнозам Е.БОНДАРЕНКО, для наработки новых изменений к закону достаточно будет две недели.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 мая, Верховная Рада отправила на повторное второе чтение изменения к закону Украины “О рекламе” (относительно приведения в соответствие с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении).