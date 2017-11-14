В Днепропетровской области уволят руководителя школы, которая ударила ученика-сироту

Директор управления образования и науки Днепропетровской областной госадминистрации Алексей Полторацкий сообщил, что в настоящее время Валентина Пасько находится в больнице из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом он сообщил в комментарии 056.

Читайте такжеВ Днепропетровской области директор школы ударила ученика-сироту (видео)Полторацкий подчеркнул, что после выхода с больничного Пасько будет уволена с занимаемой должности, а нового директора назначат на конкурсной основе.

«На видео видно, что исполняющая обязанности директора применяет физическое воздействие к ребенку, после чего он опадает на стул и поднимается, без видимых последствий. В дальнейшем сама манера поведения директора при коллективе учащихся и педагогов не соответствует этике педагога. Сейчас исполняющая обязанности директора находится в больнице, у нее ухудшилось состояние здоровья после предъявленных ей обвинений и претензий. Она заявила о том, что после выхода из больницы она увольняется с занимаемой должности. В учебном заведении будет новый директор, который будет назначен на конкурсной основе. Только глядя на ту риторику, которая зафиксирована в видеоролике, можно смело сказать, что такие люди не могут управлять современным учебным заведением», - рассказал Полторацкий.