Роскошь в аренду: журналисты рассказали, как создать иллюзию богатой жизни в соцсетях (видео)

В соцсетях все больше новых суперзвезд. Хотя в жизни все на самом деле не так роскошно. На эту фейковую жизнь уже работает целая индустрия: ловкачи открывают специальные агентства. Об этом говорится в программе "Гроші".

Здесь девушек делают известными в соцсети, а впоследствии и богатыми в реальности. "Хотите заставить друга ревновать, а подруг завидовать? У нас есть шикарный букет для селфи. У вас будет 10 минут для фото. Цена - 350 грн", - пестрят соцсети подобными предложениями.

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Журналисты попытались выяснить, станет ли такая услуга поплярной в Киеве. Так, прохожим предложили фото для Instagram с шикарным букетом, пустым пакетом Chanel на фоне Bentley всего за 20-50 грн. Даже в дождь желающие сфотографироваться нашлись, среди них и иностранцы.

Ранее журналисты рассказали, как пластические операции изменяют жизнь женщин.