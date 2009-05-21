ВР внесла изменения в закон об оздоровлении и отдыхе детей

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 249 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено согласование нормативно-правовых актов, которые регламентируют процесс оздоровления.

Определяются и разграничиваются полномочия и ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, касающиеся организации оздоровления и отдыха детей.

В законе речь идет об обеспечении организационных принципов процесса оздоровления и отдыха в детских заведениях оздоровления и отдыха и обеспечения гарантий и реализации прав ребенка в сфере организации детского оздоровления и отдыха, введения порядка предоставления оздоровительных услуг.

В то же время парламент не поддержал в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» (о продолжительности оздоровительной смены), которым предусматривалось сократить продолжительность оздоровительной смены в детском заведении оздоровления санаторно-курортного типа и других заведениях оздоровления в разные периоды года.

За проголосовали всего 173 из 421 народного депутата.