Погиб львовский писатель Назар Гончар

Сегодня в озере неподалеку от Ужгорода утонул известный львовский писатель Назар ГОНЧАР.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Ужгородского горотдела ГУ МВД в Закарпатской области Екатерина КИЙОВИЧ.

По ее словам, трагедия, о которой сообщили дежурному горотдела по номеру «02», произошла около 17.00. На озеро, которое возникло на месте карьера, сразу выехала оперативно-следственная группа милиции.

По предварительной версии, писатель утонул во время купания в ужгородском карьере, глубина которого достигает около 30-40 метров. Официально купание в озере запрещено из-за его глубины, отсутствие безопасных мест, обустроенных пляжей, спасательной команды и т.п.

Свидетелем трагедии стал молодой ужгородский поэт Андрей ЛЮБКА. Он и рассказал, что вместе с ужгородскими поэтами Н.ГОНЧАР поехал отдохнуть на озеро после встречи со студентами Ужгородского национального университета. «ГОНЧАР плавал неподалеку от берега, но через несколько минут мы уже увидели в воде его бездыханное тело. Что произошло – не можем понять», - сообщил А.ЛЮБКА.

По информации Е.КИЙОВИЧ, обстоятельства гибели Н.ГОНЧАРА выясняет оперативно-следственная группа Ужгородского ГО УМВД.

Справка УНИАН. Назар ГОНЧАР (1964 года рождения) - украинский поэт и перформер. Лауреат премии БУ-БА-БУ за лучшее стихотворение 1989 года. Автор поэмы-комикса «Казка-показка про Байду-Немову» (1993), а также сборников стихотворений: «Закон всесвітнього мерехтіння» і «ПРОменеВІСТЬ».

Соучредитель литературной группы «ЛУГОСАД» (ЛУчук-ГОнчар-САДловский).

Стипендиат программ «Urbani» (2005), «Gaude Polonia» (2007) и «Stadtschreiber der Stadt Graz» (2007/2008).

Произведения Н.ГОНЧАРА входят в школьную программу изучения украинской литературы.