В Чернигове рок-музыканты сыграли на инструментах из гильз и гранатометов (видео)

15:13, 13 ноября 2017
Общество
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Из гранатомета вышла гитара, а из гильз разного калибра - пан-флейта. 

В Чернигове рок-музыканты сыграли на инструментах из гильз и гранатометов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Невероятный эксперимент в Чернигове - там рок-музыканты заиграли на гильзах и гранатометов. Отстрелянные военные трофеи бойцы привезли домой из АТО.

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Местный мастер превратил их в музыкальные инструменты. Из гранатомета вышла гитара, а с гильз разного калибра - пан-флейта. 

Ранее сообщалось, что легендарные Scorpions прибыли в Киев.

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Теги: #инструменты из гильз и гранатометов#концерт в Чернигове