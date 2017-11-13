В Чернигове рок-музыканты сыграли на инструментах из гильз и гранатометов (видео)

В Чернигове рок-музыканты сыграли на инструментах из гильз и гранатометов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Невероятный эксперимент в Чернигове - там рок-музыканты заиграли на гильзах и гранатометов. Отстрелянные военные трофеи бойцы привезли домой из АТО.

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Местный мастер превратил их в музыкальные инструменты. Из гранатомета вышла гитара, а с гильз разного калибра - пан-флейта.

Ранее сообщалось, что легендарные Scorpions прибыли в Киев.