В Чернигове рок-музыканты сыграли на инструментах из гильз и гранатометов (видео)
15:13, 13 ноября 2017Общество
167 0
Из гранатомета вышла гитара, а из гильз разного калибра - пан-флейта.
В Чернигове рок-музыканты заиграли на гильзах и гранатомете
В Чернигове рок-музыканты сыграли на инструментах из гильз и гранатометов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Невероятный эксперимент в Чернигове - там рок-музыканты заиграли на гильзах и гранатометов. Отстрелянные военные трофеи бойцы привезли домой из АТО.
Читайте такжеПотап о будущем дуэта самой известной "не пары": мы решили кое-что изменить (видео)
Местный мастер превратил их в музыкальные инструменты. Из гранатомета вышла гитара, а с гильз разного калибра - пан-флейта.
Ранее сообщалось, что легендарные Scorpions прибыли в Киев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter