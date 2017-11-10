Легендарные Scorpions прибыли в Киев (фото)

Сегодня, 10 ноября, группа Scorpions прилетела в Киев. Журналисты встретили музыкантов в аэропорту "Борисполь", знаменитых гостей приняли в VIP-терминале.

Фанатов группы в аэропорту не было. Зато каждого участника группы ждала отдельная машина представительского класса, передает ТСН.

Как известно, это требование самих музыкантов, чтобы каждого встречало отдельное авто, но одной марки и года выпуска. Кроме того, багаж музыкантов везут отдельным грузовиком.

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Музыканты были одеты в черное с головы до ног, очень быстро погрузились в свой транспорт и поехали в отель.

Scorpions приехали в Киев в рамках тура Crazy World, которому дали название по альбому группы 1990 года. Рокеры выступят 11 ноября в столичном Дворце Спорта.

Отметим, что это третий концерт Scorpions в Киеве за последние четыре года. В прошлом году группа приезжала в рамках юбилейного тура. Рокеры исполнили один из своих хитов на фоне украинского флага.