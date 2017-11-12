Минздрав открыл доступ к базам данных Британского медицинского журнала

Министерство здравоохранения Украины предоставило доступ к базам данных Британского медицинского журнала – одного из самых авторитетных профессиональных изданий для профессионального роста медиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Министерство здравоохранения совместно с Британским медицинским журналом запустило инициативу, которая предоставит украинским врачам возможность непрерывного медицинского образования онлайн и доступа в быстрых ответов на клинические вопросы от экспертов отрасли", — говорится в сообщении.

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Журнал предоставил доступ украинским врачам к двум своим крупнейшим образовательным ресурсам - MJ Best Practice и BMJ Learning (Лучшая практика BMJ и Обучение с BMJ).

"Советуем проходить программу практикующим врачам. Особенно она будет полезна начинающим специалистам", - подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что записаться на бесплатный курс можно через врачей-координаторов Британского медицинского журнала в Украине.

В Минздраве добавили, что сейчас работают над тем, чтобы в каждой области и медицинском вузе был координатор, который может зарегистрировать врача.