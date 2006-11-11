Татарам предлагают госмногоэтажку вместо 10 гектаров под застройку

В Севастополе за государственные средства планируют построить жилой дом для депортированных крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН в прямом эфире местного «Народного канала».

По словам С.КУНИЦЫНА, в Севастополе 150 семей крымских татар стоят в очереди на жилье, и «они имеют право, тем более, государство дает средства для строительства жилья, потому мы сегодня идем по этой схеме».

В то же время председатель горгосадминистрации выразил сожаление, что некоторые политики, в том числе и в Севастополе, спекулируют на данной теме, не зная «за что меня (С.КУНИЦЫНА - УНИАН) укусить».

Комментируя ситуацию с недавним рассмотрением вопроса о выделении земельного участка местным крымским татарам в районе поселка Дергачи, С.КУНИЦЫН сообщил, что некоторое время назад к нему обратился Совет представителей крымско-татарского народа при председателе городской государственной администрации «с заявлением, что они хотели бы получить кусок земли. Какое у меня основание, как у председателя администрации, чтобы сказать им: «нет, этого не будет, я ваши документы рассматривать не буду». «Они (крымские татары - УНИАН) такие же граждане этой страны, как русский, украинец, еврей, армянин и тому подобное», - сказал он. Потому, как добавил С.КУНИЦЫН, после получения этого письма он обратился в городской совет, где предложили подготовить соответствующее представление горгосадминистрации. «Я подписал это представление в городской совет. Потом поднялся шум на эту тему и снова начала разыгрываться политика», - сказал С.КУНИЦЫН.

Председатель горгосадминистрации также сообщил, что он «отозвал письмо (очевидно, речь идет об отзыве представления в горсовет - УНИАН), потому что вокруг этого поднялся политический кипиш, мы сегодня рассматриваем вариант, и государство дало на это средства с тем, чтобы построить жилой дом».

Как сообщалось, 11 октября этого года Севастопольский городской совет, обсуждая повестку дня сессии, перенес на более поздний срок - как заявляли депутаты, для более взвешенного изучения вопроса о выделении около 10 гектаров земли в районе пригородного поселка Дергачи жилищно-коммунальному обществу индивидуальных застройщиков «Оригинал» для компактного проживания крымских татар.

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ на пресс-конференции по итогам сессии по этому поводу сказал, что «мы против того, чтобы создавать какие-то территориальные объединения по национальным признакам. То есть мы против того, скажем, чтобы российская община создала свое село, крымско-татарская и тому подобное». Он добавил, что «мы с КУНИЦЫНЫМ обсуждали этот вопрос, позиция такова: нужно построить дом для крымских татар».