Нардепы признались, готовы ли ввести в Украине понятие третьего пола

Украинские депутаты не готовы пойти по пути Германии и объявить о появлении третьего пола наряду с мужчинами и женщинами. Тогда как в ФРГ суд обязал власти добавлять в свидетельства о рождении гендерную идентичность тех, кто не является ни мужчиной, ни женщиной, говорится в сюжете ТСН.

Нардеп Логвинский работает в Совете Европы как раз над похожей тематикой, поэтому легко перечисляет 12 видов трансгендеров. И задается вопросом, нужны ли отдельные туалеты для представителей этого среднего рода. А Мушак предлагает пойти еще дальше и задуматься над правами секс-роботов, например, может ли он отказать в половой близости человеку.

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Однако большинство народных избранников так серьезно в тему не углублялись и говорили исключительно о том, есть ли женоподобные мужчины и мужеподобные женщины в Раде. Гончаренко признался, что среди депутатов хватает категории "не то и не то", а Острикова заявила, что любит всех людей, включая феминных мужчин. Тетерев вспомнил, что мог заплакать только в детстве, а Киссе признался, что может это сделать и теперь. "От злости, что не могу чего-то достичь", - пояснил он. Подытожила же рассуждения коллег Червакова: "Мир сошел с ума, скатывается в пропасть! Третий пол – это народный депутат".

Ранее депутаты признались, как флиртуют в украинском парламенте. "Флирт – это уже та грань, которую не надо переходить", - считает Сергей Тарута. Он рассказал, что когда работал в бизнесе, устанавливал для работников четкий регламент, касающийся, в частности, одежды, которая не становилась бы поводом для соблазна коллегам. А вот Борислав Береза просит обойтись без пуританства.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Германии принял решение признать существование третьего пола и ввести его в книгу записи актов гражданского состояния (ЗАГС). В частности, отмечается, что графа «пол» не должна быть ограничена вариантами мужской или женский.