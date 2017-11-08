В Германии официально признали третий пол

Конституционный суд Германии принял решение признать существование третьего пола и ввести его в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает Die Welt.

Необходимые поправки в законодательство должны внести до 31 декабря 2018 года. В частности, отмечается, что графа «пол» не должна быть ограничена вариантами мужской или женский.

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такое решение стало ответом на жалобу одного частного лица, которое ранее в нескольких инстанциях безуспешно пыталось внести исправления в запись относительно своего рождения. В графе "пол" оно вместо зачеркнутого "женский" хотело вписать "разный".

Согласно оценкам, в Германии проживают порядка 80 тысяч интерсексуалов.

Как сообщал УНИАН, ранее Британия призвала ООН отменить термин "беременная женщина" ради трансгендеров. Правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек» ради соблюдения прав трансгендеров.