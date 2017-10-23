Британия призвала ООН отменить термин "беременная женщина" ради трансгендеров

Правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек» ради соблюдения прав трансгендеров. Об этом со ссылкой на источник в МИД страны пишет издание The Times.

Изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, считают в Лондоне.

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В документе говорится, что «беременная женщина» должна находиться под особой защитой, ее нельзя подвергнуть смертной казни. Великобритания выступает против такого термина, поскольку он «исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными».

Как сообщал УНИАН, в США трансгендер родил здорового ребенка.