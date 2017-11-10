Герой сериала "Во все тяжкие" предрек конец карьере Кевина Спейси

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон заявил о конце карьеры для своего коллеги Кевина Спейси, уличенного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает BBC.

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«Он феноменальный актер, но он не очень хороший человек. Думаю, что его карьере сейчас конец», - сказал Крэнстон. Комментируя нынешний скандал в Голливуде, актер выразил надежду, что это позволит индустрии кино измениться.

Как сообщал УНИАН ранее, голливудского актера Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах девять коллег по сериалу «Карточный домик». Люди, которые работали с актером на съемочной площадке рассказали, что Спейси превратил съемки на «токсичную» работу из-за сексуальных домогательств.

Коллеги актера отмечают, что он вел себя как «хищник» и позволял себе грубые комментарии.