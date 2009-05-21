Нафтогаз дает разъяснение ввиду "информационных провокаций"

Пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» опровергает информацию о неудовлетворительном финансовом состоянии компании.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» в связи с проведением в последнее время «массированной информационной провокации та дезинформации украинских СМИ заявляет, что предварительно спланированное искажение реальных данных относительно финансово-хозяйственной деятельности может скомпрометировать компанию в глазах западных партнеров и привести к непредсказуемым последствиям для энергетической и финансовой безопасности государства».

НАК «Нафтогаз Украины» сообщает, что, в соответствии с финансовой отчетностью, компания за первый квартал 2009 года получила чистый доход в размере 32,1 млрд. грн., что в три раза больше, чем чистый доход, полученный за соответствующий период 2008 года. Валовая прибыль за отчетный период составила 3,2 млрд. грн. В то время как за первый квартал 2008 года компания получила валовой убыток в сумме 0,9 млрд. грн. Прибыль от обычной деятельности до налогообложения составила 4,6 млрд. грн., что почти в 5 раз больше прибыли от обычной деятельности, полученной за результатами работы в первом квартале 2008 года.

Кроме того, в документе отмечается, что финансовое состояние компании также определяется по котировкам облигаций НАК «Нафтогаз Украины» на внешних рынках. В начале года этот показатель составлял 35-40% от номинальной стоимости ценных бумаг компании. На сегодняшний день облигации НАК «Нафтогаз Украины» стоят 90% от номинальной стоимости. Рыночная стоимость ценных бумаг компании является показателем ее финансового состояния, которое на сегодня находится на высоком уровне доверия западных инвесторов.

За четыре месяца текущего года, по оперативным данным, по состоянию на 10 мая НАК «Нафтогаз Украины» реализовала природный газ потребителям Украины 18,9 млрд. куб. м общей стоимостью 20,8 млрд. грн. Прирост дебиторской задолженности за этот период составлял 3,2 млрд. грн., таким образом, денежные поступления за реализованный природный газ составили 17,6 млрд. грн. Кроме того, «Нафтогаз Украины» за четыре месяца 2009 года получил из бюджета компенсацию разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением, в размере 3,3 млрд. грн. Общие поступления от реализации газа потребителям Украины составили 20,9 млрд. грн.

В заявлении замечается, что полученные денежные средства были использованы компанией на проведение расчетов за приобретенный на протяжении периода импортированный природный газ в объеме 4,8 млрд. куб. м, что составило 11,9 млрд. грн. Остальные денежные средства, полученные от реализации природного газа, компанией были использованы на финансирование расходов, связанных с поддержкой в надлежащем технологическом состоянии отечественной газотранспортной системы, расчеты за газ собственной добычи, на уплату налоговых обязательств и выполнения расчетов по обязательствам компании согласно действующим условиям заключенных кредитных договоров с банками-нерезидентами и банками-резидентами.

НАК «Нафтогаз Украины» обещает детально изучить обнародованные в СМИ так называемые «аналитические материалы», сделает их правовой анализ и в случае необходимости обратится в соответствующие органы по поводу защиты своих интересов.