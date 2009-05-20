Тимошенко поручила отремонтировать психиатрическую больницу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила принять необходимые меры для ликвидации повреждений зданий клинической психиатрической больницы имени Мальцева в Полтаве, которые были причинены стихийным бедствием.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, отметив, что такое поручение дано в связи с сообщениями в СМИ.

По информации управления, ответственность за организацию всех действенных мер в решении данного вопроса будут нести министры здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, а также председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила министру юстиции Николаю ОНИЩУКУ проверить, имеет ли возможность ООО «Львовские автобусные заводы» обеспечить автотранспортом международный детский центр «Артек». Такое поручение дано в связи с сообщениями в СМИ, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «Львовские автобусные заводы» заблокирована государственной исполнительной службой и предприятие не сможет отправить 6 автобусов в МДЦ «Артек».

Премьер-министр Украины также поручила принять меры по ремонту здания Художественного отдела Волынского краеведческого музея в Луцке.