Кольцо за 94 тысячи и дорогая церемония: замминистра юстиции Севостьянова отгуляла шикарную свадьбу (видео)

Заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова отгуляла шикарную свадьбу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Севостьянова внесла правки в свою декларацию и записала ценный подарок - свадебное кольцо, которое стоит 3,5 тысячи долларов. Чиновница вышла замуж за юриста Руслана Бернацкого в минувшую субботу.

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По данным СМИ, свадьбу праздновали в одном из самых дорогих отелей Киева. Приглашены было 2 сотни человек, среди них - экс-премьер-министр Арсений Яценюк, бывший глава администрации президента Борис Ложкин, отстраненный руководитель фискальной службы Роман Насиров.

Свадьба обошлась молодоженам почти в 60 тысяч долларов.

Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" и бывший журналист Сергей Лещенко 9 сентября женился на диджее Анастасии Топольской.