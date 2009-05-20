На завтра Украине обещают потепление

21 мая в Украине потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на территории страны будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью на севере Левобережья кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью - 8-13°, на крайнем юге - до 17°; днем - 21-26°, в Закарпатье - до 31°; в Карпатах ночью - 6-11°, днем - 14-19°.

В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 21-26°.

В Киеве переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 22-24°.

20 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 16-18°, возле Феодосии - 14°, в Днепре возле Киева - 15°.