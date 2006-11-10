Пасхавер: приватизация по Януковичу - в пользу России

Отмена в последнее время нескольких приватизационных конкурсов может свидетельствовать об изменении идеологии приватизации в Украине. Такое мнение в интервью УНИАН высказал президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР.

По его словам, речь может идти, к примеру, о возможной переориентации приоритетов при приватизации с транснациональных компаний, как потенциальных покупателей украинских предприятий, на российские, что, в свою очередь, может быть одним из элементов газовых договоренностей между Украиной и Россией.

Эксперт также отметил, что одной из возможных причин отмены конкурса могло стать изменение круга потенциальных покупателей, с которыми, возможно, существовали какие-то договоренности относительно приобретения ими тех или иных приватизируемых украинских предприятий. Эксперт также не исключил, что правительство, возможно, будет ориентироваться на сохранение максимального количества государственной собственности.

«Сегодня уже очевидно, что у правительства Виктора ЯНУКОВИЧА другие приоритеты в приватизации, чем у предыдущего правительства», - отметил А.ПАСХАВЕР. По словам А.ПАСХАВЕРА, более подробно о приоритетах правительства В.ЯНУКОВИЧА в приватизации можно будет узнать, проанализировав условия новых приватизационных конкурсов.

Как сообщал УНИАН, только за последний месяц Фонд государственного имущества своими приказами отменил три приватизационных конкурса.

Так, своим приказом от 2 октября 2006 года ФГИУ прекратил конкурс по продаже пакета акций в размере 76% уставного фонда ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

27 октября Фонд госимущества отменил конкурс по продаже госпакета ОАО «Комсомольское рудоуправление» в размере 38,14%.

9 ноября ФГИУ отменил проведение конкурса по продаже пакета 50%+1 акция акционерной холдинговой компании (АХК) "Укрнафтопродукт".