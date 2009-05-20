В США утвержден закон о защите владельцев кредитных карт

Сенат США утвердил во вторник так называемый "Билль о правах владельцев кредитных карт", расширяющий поддержку тех, кто пользуется этим видом банковских услуг. Закон, как отмечают его разработчики, позволит "свободнее вздохнуть сотням тысяч американских семей, задушенных банковскими счетами в условиях тяжелейшего экономического кризиса".

Закон предусматривает большую прозрачность банковской деятельности в области карточного кредитования, а также создает ограничения, не позволяющие банкирам применять неоправданно завышенные процентные ставки, навязывать клиентам изменение сроков кредитования, принуждать без особых оснований к досрочному погашению кредитов, а также запрещает взимать с клиентов ряд "сопутствующих" платежей.

Закон, вместе с тем, не устанавливает каких-либо конкретных процентных ставок, что, по мнению администрации Белого дома, было бы вмешательством в рыночные механизмы.

Согласно документам Сената, за законопроект проголосовали 90 сенаторов, против - пятеро. Ранее законопроект приняла Палата представителей. Теперь закон отправляется на подпись президенту Бараку Обаме, который ранее неоднократно называл защиту интересов владельцев кредитных карт приоритетом своей администрации. Администрация Белого дома заявила, что президент может подписать закон уже в понедельник.

В конце апреля Обама встречался с американскими банкирами и заявил, что намерен реформировать рынок кредитных карт. В качестве приоритета реформы он назвал соблюдение интересов потребителей и заявил, что считает необходимым усовершенствовать финансовые институты с тем, чтобы не допустить повторения нынешнего финансового кризиса.

Суммарный долг по кредитным картам в США на январь 2009 года оценивался Федеральной резервной системой в 963 миллиарда долларов.

РИА "Новости"