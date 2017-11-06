Как фермера обобрали до нитки: журналисты рассказали о жертве судей, которые хотели подкупить главу САП (видео)

Журналисты отправились в Днепр и узнали невероятную историю мужчины, который потерял все из-за желания представителей Фемиды обогатиться и нашли записи со скрытых камер с вымогательством судей, на котором присутствует скандальная судья Кировского райсуда Днепра Наталия Овчаренко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Овчаренко вместе с судьей Геннадием Подберезным приезжала к руководителю Антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницькому, чтобы откупиться от своих коррупционных дел. Спецтехника записала момент первого гигантского транша взятки. Часть суммы в 300 тысяч долларов привезли Подберезный и Овчаренко, которых взяли на горячем. Свою долю, согласно материалам следствия, должен был донести еще один их коллега судья Олег Ходосевич.

ТСН разыскала в Днепре помещение судей, которым вменяют взятку Холодницькому. Также были получены записи со скрытых камер, которые 12 месяцев фиксировали систематическое уничтожения человека, его бизнеса и веры в справедливость.

Василий Пузь в селе Орловщина в Днепропетровской области восемь лет назад был известным и успешным фермером с почти 100 гектарами земли, техникой и серьезными сбережениями. Он был депутатом сельсовета Орловщины. Сейчас мужчина живет в доме, который нечем отапливать. В 2008 году он вместе с коллегой, местным депутатом Валерием Бондаревым, решили побороться за справедливость. Они обнаружили, что в селе высокопоставленные чиновники, судьи и прокуроры незаконно получили земельные наделы. Им угрожали, за ними следили, в конце концов, Василия и Валерия арестовали якобы за получение взятки.

За почти 9 лет следствия деньги, которые якобы взял Василий, так ни разу и не были продемонстрированы в суде. Нет отпечатков пальцев, отсутствует видео изъятия денег. За это время не смогли найти даже потерпевшего. Василий попал в СИЗО. Именно тогда в истории появилась судья Наталья Овчаренко. Она начала рассматривать дело традиционным, как оказалось, для себя способом.

«Как только меня задержали и направили в СИЗО, судья Овчаренко через адвоката Погосян потребовала с моей семьи деньги. Моя жена дала эти деньги адвокату Погосян. Заняла у фермеров и продавала мое имущество за копейки, потому что судьи поставили условие - деньги нужны сразу. Жена начала устанавливать, передавались деньги. Овчаренко передали, председателю суда Гончарову деньги и гособвинителю Титкову и часть себе», – рассказал Василий Пузь.

Это были первые 35 тысяч долларов. А дальше Овчаренко попросила еще по 10 тысяч у Валерия Бондарева и Василия, чтобы выпустить обоих на подписку из СИЗО. Пришлось продать последнее, что имел. «Кто передавал деньги? Жена моя. Лично Овчаренко? Да. Лично в руки Овчаренко. В ее кабинете», - заявил фермер.

После получения - еще 6 тысяч долларов.

«Понимаете, четыре года издевательств в судах. За сыном гоняются менты. Все угрожают, что подкинут наркоту. Я отдал шесть тысяч», - добавил Пузь.

«Педикюр делали прямо на судебном заседании. Здесь мы сидим, она сидит за столом, здесь гособвинители, здесь два адвоката. Она за столом, а рядом с ней сидит мастер и она там ей делала», - вспомнил фермер.

Приговор отпедикюренная судья Овчаренко объявила такой: пять лет с отсрочкой, а секретарь суда, показывая решение в машине Василия, прямо спросила, рассчитался ли клиент.

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Только на этом этапе судейская банда вытряхнула из Василия и Валерия свыше 50 тысяч долларов. И не собиралась их отпускать. Прокуратура подала апелляцию на приговор. Дело вернули в Кировский суд на новое рассмотрение уже у судьи Олега Ходосевича, который должен был донести часть денег Холодницкому.

Судья Олег Ходасевич, по словам Василия Пузя, через тогда еще обычного судью Геннадия Подберезного, того самого, который передавал деньги Холодницькому, заявил - надо 6 тысяч долларов заплатить, либо отправит в СИЗО.

Угрозу подтвердила и Наталья Овчаренко. «Она заявляет: «Вася, если ты хочешь, за небольшую плату, я поговорю с Ходосевич и он примет решение быстро. Не будет затягивать... Мало того, что испортили биографию, семью третируете. Так еще и осудить меня? За что? За мою жизненную позицию - не дать дерибанить землю? Вы меня хотите осудить», – пересказывает Пузь.

Мужчина не согласился и позже получил новый тариф 15 тысяч долларов. Фермер понимал, что эта история с вымогательствами будет длиться вечно. Впоследствии он уехал в Киев в СБУ. «Я снова одолжил деньги на дорогу. Когда я купил билеты и увидел, что у меня осталось аж 50 грн и захотел выпить кофе, который стоил 30 грн, то, конечно, ощущения были у меня удручающими», - вспомнил фермер.

Василию поверили. После написанного в СБУ заявления, на него надели спецтехнику и начали негласные следственные действия. На эксклюзивном видео от Специализированной антикоррупционной прокуратуры судьи, не зная, что их снимает скрытая камера, продолжают выжимать из фермера последнее, хотя судья Овчаренко всегда была на страже. «Она меня проверяла. Она меня целовала. Каждый раз, когда я входил в кабинет, она на всю громкость включала телевизор», - рассказал предприниматель.

Те же 15 тысяч параллельно просили и у Валерия Бондарева. В общем это было 30 тысяч долларов. Половину суммы, объясняла Овчаренко, Ходасевич должен занести в прокуратуру.

Василий попросил гарантий и личной встречи с Олегом Ходасевичем. «Перед тем, как кому-то говорить, я, наверное, пошел и спросил. О чем идет речь. Люди сказали определенную точку зрения. Я ее услышал, я ее передал. Вот и все вопросы. В этой ситуации все зависит не от нас, а от вас. Когда вы придете к определенной точки зрения, кивнете головой, тогда благополучно будет все это делать», - говорил Олег Ходасевич, судья Кировского районного суда Днепра.

Овчаренко постоянно передавала Василию, что Ходасевич ожидает хотя бы своей доли в 15 тысяч долларов. Судья просила фермера быстрее действовать и не переживать, что дело не решится. Дальше он начал носить деньги, которые ему выдавали сотрудники СБУ в рамках операции. Овчаренко убеждала Пузя, что Ходасевич все сделает и закроет дело.

Но аппетит рос в прямом и переносном смысле. Однажды судья Овчаренко после получения очередной пачки денег захотела срочно красной икры. Василий Пузь постоянно носил Овчаренко деньги. Во время последней передачи судья Овчаренко попросила оставить деньги в журнале, а сама вышла.

Далее ворвалась СБУ. На рабочем столе у Натальи Овчаренко был правосланий журнал «Спасите наши души». Между 4 и 5 страницей были деньги. Обыски провели и по месту жительства Овчаренко и Ходосевича. Меченые в СБУ деньги нашли и у родителей Ходосевича. Они поняли, что попались. Именно поэтому, все тяжело заработанное, председатель суда Подберезный, который был в схеме, и Овчаренко решили привезти Холодницькому. Им и в голову не могло прийти, что система коррупционной вертикали дала сбой, а их снимает скрытая камера.

Олег Ходосевич сказал журналистам, что он с адвокатом пока воздержится от комментариев. Защитники Овчаренко и Подберезного на тот момент отказались от интервью.

Прокуратура, СБУ сделали только половину дела, потому что суды будут судить те же судьи. Василий Пузь пытается начать все с нуля, выращивая овощи на огороде. Он продолжает ездить в этот же Кировский суд, потому что его дело передали уже третьему судье.