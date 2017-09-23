Суд арестовал обоих судей из Днепра, которые пытались дать взятку Холодницкому

Бывшей судье Кировского райсуда Днепропетровска Натальи Овчаренко, которая пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения 5 млн грн залога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Бывшей судье Кировского районного суда г. Днепра Н.Овчаренко по ходатайству ГПУ следственный судья Печерского районного суда г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн», - написала Сарган.

Как сообщалось, 21 сентября сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при передаче первой части взятки в размере 50 тыс. долларов председателя Кировского райсуда Днепропетровска Геннадия Подберезного и бывшую судью этого же суда Наталью Овчаренко.

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В целом судьи, чтобы избежать уголовной ответственности за ранее выявленный факт получения взятки, который расследует Национальное антикоррупционное бюро, предлагали Холодницкому взятку в 300 тыс. долл.

22 сентября Высший совет правосудия дала согласие на содержание под стражей Подберезного.

Сегодня, 23 сентября, Печерский райсуд Киева избрал Подберезному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

В апреле текущего года Овчаренко была задержана при получении взятки в 30 тыс. долларов.