Янукович запретил Семенюк продавать ”Укрнафтопродукт”

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с подачи Кабмина своим приказом от 9 ноября отменил проведение конкурса по продаже пакета 50%+1 акция акционерной холдинговой компании (АХК) "Укрнафтопродукт".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ. Кабмин объясняет свое решение необходимостью проведения финансового аудита в компании.

Как сообщал УНИАН, начальная стоимость пакета акций составляла 26 млн. грн.

Фиксированными условиями конкурса было предусмотрено, что покупатель должен был обеспечить доход от реализации продукции в размере 200 млн. грн. - первый год, 220 млн. грн. - второй, 240 млн. грн. – третий год, чистую прибыль - 120 млн., 150 млн. и 180 млн. грн., соответственно.

Новый собственник также должен был продать пакеты акций АХК в других предприятиях в размере менее 25%, которые не позволяли влиять на принятие решений. Полученные средства необходимо было направить на покупку акций в компаниях, в которых "Укрнафтопродукт" владеет пакетами в размере свыше 25%, или на приобретение новых основных средств согласно плану развития.

Справка УНИАН. АХК "Укрнафтопродукт" была создана постановлением Кабмина от 30 января 1998 года на базе Украинского объединения по обеспечению нефтью и нефтепродуктами "Укрнафтопродукт".

По состоянию на декабрь 2004 года, 50% плюс 1 акция «Укрнафтопродукта» принадлежали Фонду государственного имущества, 44,19% - Концерну "Нефтепродукт Украины", 5,21% - "Альянс-Украине" (Киев).

АХК "Укрнафтопродукт" реализовала продукции за первое полугодие 2006 г. на сумму 43,047 млн. грн., за 2005 г. - 209,726 млн. грн., 2004 г. - 1,476 млрд. грн., 2003 г. - 1,4 млрд. грн. Балансовый убыток в первом квартале 2006 г. достиг 310,2 тыс. грн., за 2005 г. - 1,543 млн. грн., 2004 г. - 1,387 млн. грн., прибыль в 2003 г. составляла 11,3 тыс. грн.