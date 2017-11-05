В Одессе прокуратура начала расследование по факту ненадлежащего лечения бойцов АТО

В Одессе прокуратура начала расследование после жалобы волонтера о ненадлежащем лечении травмированных участников антитеррористической операции.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, уголовное производство открыто 4 ноября в связи с информацией о ненадлежащем лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса) участников АТО на востоке Украины.

Отмечается, что прокуратура изучила информацию о ненадлежащем лечении военнослужащих, которая была размещена 4 ноября в Facebook львовским волонтером Натальей Арестовой.

По данным волонтера, двое военнослужащих были переведены во Львовский военный госпиталь из Одессы, где «доведены до ужасного состояния» - пролежни, дефицит массы тела, застойные пневмонии и т.д.

Установлено, что военнослужащие одной из воинских частей, находясь в зоне проведения АТО, в августе текущего года в результате прыжков в воду во время отдыха получили тяжелые травмы позвоночника (переломы шейных позвонков с разрывом спинного мозга), что привело к параличу и нарушению функций организма. Первичная помощь оказывалась гражданскими лечебными учреждениями, 61-м мобильным военным госпиталем, позднее они были доставлены в указанный Военно-медицинский клинический центр, где их прооперировали.

«Однако лечение не оказалось успешным, и больных перевели в военный госпиталь во Львов для реабилитации», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что опрошенные должностные лица одесского медицинского учреждения и волонтеры, которые постоянно оказывают помощь в лечении военнослужащих, сообщили о том, что указанным бойцам была предоставлена вся необходимая помощь.

«Операция проведена лучшими специалистами, обеспечен качественный уход с использованием качественных медицинских препаратов и оборудования. Было оказано финансовое содействие волонтеров и благотворительных организаций. Однако из-за тяжести полученных травм избежать последствий паралича в виде пролежней, нарушений метаболизма и сопутствующих инфекций не удалось», - сообщили в прокуратуре.

В то же время в пресс-службе отметили, что органы прокуратуры лишены полномочий по проведению проверок, а надлежащую профессиональную оценку действиям врачей может дать только комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Поэтому военной прокуратурой Южного региона Украины начато расследование по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, совершенное в особый период, причинившее существенный вред). Расследование поручено военной прокуратуре Одесского гарнизона.