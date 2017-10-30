Настя Каменских начинает сольную карьеру

На прошлой недели Потап и Настя Каменских объявили о том, что "ставят паузу" в своей совместной музыкальной карьере. А сегодня стало известно, что 2 ноября Настя Каменских представит первый сингл и клип «#этомояночь» в рамках собственного сольного проекта NK, пишет Viva.

Сценическое имя – NK – выбрано вовсе неслучайно. По словам Насти Каменских, это ключевой элемент ее философии, синоним успеха, таланта, вдохновения и мотивации. Зрители увидят новую Настю – NK предстанет перед поклонниками в абсолютно другом творческом амплуа, которое отображает принципы певицы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой и дарить музыку, которая не знает границ.

Отправной точкой собственного сольного проекта Насти Каменских станет сингл «#этомояночь», записанный в стиле Future Pop, который раскроет новый образ Насти – веселой, открытой, энергичной и современной девушки.

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«Я действительно люблю ночь, и неслучайно моя первая сольная песня получила именно такое название. «#этомояночь» – о самом долгожданном времени суток, в котором открывается вся суть женского естества. Ночь – время тайн и начала чего-то нового. Вот и я начинаю свою новую главу в творчестве», – признается Настя Каменских.

В новом клипе, который снял известный клипмейкер Алан Бадоев, NK предстанет перед зрителями в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции.

«Мне всегда приписывали какие-то зарубежные корни, учитывая мою внешность. Я и сама чувствую себя девушкой-космополитом. Ведь я родилась в Украине, росла в Италии, длительное время жила и выступала в Штатах, посетила практически весь мир с гастролями. И в каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала это в себя. Теперь, имея такой колоссальный творческий и жизненный опыт, я запускаю NK – музыку, которая не имеет границ», – добавила певица.

Как сообщал УНИАН, украинский продюсер Потап, который заявил, что дуэт с Настей Каменских "ставит на паузу", решил сделать ставку на сольную карьеру. Артист теперь выступает под псевдонимом ПТП.