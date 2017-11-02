В Днепропетровской области прошли антитеррористические учения (фото)

В Каменском Днепропетровской области прошли антитеррористические учения. Об этом сообщает портал "Любимый город".

"Люди в бронежилетах и с автоматами перекрыли некоторые дороги, стояли вместе с полицией на оживленных перекрестках. Особенно много их было возле здания городского совета, где, как казалось, находился штаб антитеррористических учений, проводившихся совместно городским и областным СБУ, полицией, и подразделением "КОРД", - сказано в сообщении.

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Целью учений была отработка слаженных, согласованных действий силовиков и местных властей в случае минирования зданий, захвата их террористами с последующей их зачисткой, а также перехвата подозрительных автомобилей. «Изюминкой» учений, стала штурмовка спецподразделением «КОРД» здания администрации Заводского района.

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