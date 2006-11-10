В Донецке сожгли ”Мерседес” бывшего адвоката Пукача

Вчера около 19-ти часов в Донецке неизвестные сожгли автомобиль главы городской коллегии адвокатов Сергея ОСЫКИ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам С.ОСЫКА.

По его словам, он оставил машину у входа в дом, и через несколько минут охранники сообщили ему, что машина горит. Когда адвокат вышел на улицу, машина уже была охвачена огнем.

По словам С.ОСЫКИ, автомобиль - джип «Мерседес», 2005 года выпуска, стоимостью 120 тыс. долл., - практически полностью уничтожен.

На вопрос, кто мог поджечь машину, С.ОСЫКА ответил, «что врагов у меня много». «Я сегодня был в областной прокуратуре, где подавал жалобы по делу об убийстве совладельца Дебальцевского машзавода Геннадия Быстрякова. Кроме того, мне угрожали в связи с моими жалобами по поводу деятельности компании «Амстор»», - сказал С.ОСЫКА. «Вот две версии, за что мне могли отомстить», - заключил адвокат.