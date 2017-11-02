В Одессе задержали военнослужащего с наркотиками

В Одессе сегодня задержан военнослужащий, у которого обнаружены наркотики. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, во время личного досмотра мужчины обнаружено и изъято 23 полиэтиленовых пакетика с марихуаной, а также 7 свертков с амфетамином.

Читайте такжеВ Одессе СБУ разоблачила канал контрабанды психотропов в Украину«Злоумышленник объяснил, что он - действующий военнослужащий и несет службу в воинской части, расположенной в одном из сел района и приобрел наркотические средства для собственного употребления», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").