Экономике Китая грозит крах?

Китайская промышленность продолжает терять внешние рынки сбыта. В перспективе это может привести к краху экспортной ориентации экономики КНР. Переориентировать большинство предприятий, работающих на внешний рынок, не удастся. К такому выводу пришли специалисты российского Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО). Потребление в США и ЕС продолжает снижаться. Потери китайской индустрии от кризиса могут оказаться одними из самых крупных в мире, отмечается в пресс-релизе института.

Правительство КНР на протяжении первых 1,5 лет кризиса старалось поддержать США, чтобы сохранить главный рынок сбыта для своих товаров. В конце 2008 г. китайские вложения в облигации Минфина Соединенных Штатов превысили 680 млрд долл. "Китай превратился в крупнейшего внешнего кредитора США. Однако это не привело ни к завершению кризиса, ни к улучшению ситуации со сбытом китайских товаров на североамериканском рынке", - отмечает директор ИГСО Борис Кагарлицкий. По его словам, своей политикой КНР продемонстрировала лишь зависимость от США и уязвимость. Китай остается страной капиталистической периферии, несмотря на наличие собственных корпораций и рассуждения политологов.

Суммарные затраты КНР на поддержание американской финансовой системы превышают антикризисные инвестиции в собственную экономику. "Правительство Китая рассматривает меры по развитию национальной инфраструктуры, поддержанию внутреннего спроса и промышленности как временные. КНР не стремится к переориентации экономики на внутренний рынок и не проявляет заинтересованности в росте доходов населения", - полагает руководитель Центра экономических исследований института Василий Колташов. Согласно его оценке, китайские власти держатся прежнего курса и все еще рассчитывают на изменение ситуации в США. Однако сокращение базисного спроса на планете ведет к обострению борьбы за рынки. КНР это грозит еще более тяжелым протеканием кризиса.

Поставки Китая на экспорт, по официальным данным, сократились в апреле на 22,6% в сравнении с аналогичным периодом 2008 г. В марте этот показатель составил 17,1%. Ввоз товаров в страну в апреле упал на 23%. Помимо снижения экспорта, продолжает осложняться сбыт уже поставленных за рубеж китайских товаров. Стремительно падают прямые частные инвестиции в национальное хозяйство КНР. Внутри страны также наблюдается ухудшение ситуации со сбытом промышленных товаров, что ведет к снижению и без того относительно низких цен. Все чаще высказываются мнения, что положительный ВВП Китая фальсифицирован. Промышленность Китая теряет внешний сбыт и не обретает внутреннего, несмотря на заявления властей о достигнутых успехах.

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