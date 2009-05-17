В Луцке и Тернополе отметили День памяти жертв политических репрессий

В Луцке отметили День памяти жертв политических репрессий. На Замковой площади областного центра на поминальную панихиду по погибшим и митинг-реквием собрались представители местной власти, духовенства, общественных организаций и политических партий, общественность.

Как передает корреспондент УНИАН, затем состоялось возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Память тех, кто погиб в борьбе с тоталитарной системой, почтили минутой молчание. В этот же день в храмах Волыни состоялись поминальные богослужения.

«Сегодня никаких тайн, умалчиваний и искривлений в вопросах, касающихся политических репрессий, нет и не может быть. Украинская власть раскрывает для общественности и мирового сообщества все имеющиеся у нее архивные материалы по этой тематике и призывает к сотрудничеству исследователей, историков, всех небезразличных граждан. Ведь знать правду - значит, знать себя», - отметил глава Волынской облгосадминистрации Николай РОМАНЮК.

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В Тернополе состоялись мероприятия по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, состоялось траурное шествие от Площади Воли к областному управлению милиции, в помещении которого в 1939-1941 годах располагался НКВД и где были замордованы сотни жителей области. Представители духовенства отслужили панихиду по жертвам репрессий, после чего участники шествия положили цветы к Мемориальной стелле на помещении облуправления милиции.

В мероприятии приняли участие руководство области, представители городского совета, политических партий и общественных организаций. После панихиды также состоялся митинг-реквием возле барельефа Героя Украины Вячеслава Черновола. Митинг был продолжен возле помещения музея политзаключенных и репрессированных, где когда-то находился следственный изолятор КГБ.

После поминальной молитвы, участники митинга-реквиема возложили цветы и венки к памятному знаку жертвам политических репрессий. Также желающие имели возможность ознакомиться с обновленной экспозицией историко-мемориального музея политических узников.