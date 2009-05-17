Жигули столкнулись с железобетонным блоком
10:55, 17 мая 2009Общество
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Погибли четверо людей
В Донецкой области при столкновении легкового автомобиля с железобетонным блоком погибли 4 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 мая в 19.30 вблизи города Енакиево на автодороге Ждановка – Енакиево. Водитель легкового автомобиля „ВАЗ-21013” допустил столкновение с железобетонным блоком на обочине дороги. На месте погибли три человека, еще один человек умер в больнице.
На месте работала оперативная группа Главного облуправления МЧС.
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