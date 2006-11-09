Тимошенко купила жакет за 25 тысяч (фото)

Тайна белого жакета, в котором Юлия Тимошенко появилась в разгар коалиционных переговоров, – за круглым столом у президента, раскрыта. Это одежда от Escada. Такой именно жакет в киевском магазине этой фирмы тянет на 4 тысячи евро (!), то есть свыше 25 тысяч гривен.

TabloID сообщает, что в этот раз “свидетельство” о стоимости покупок екс-премьера “разгласила” член всеукраинского национального кастинга "Мисс Европа", вице-президент модельного агентства "Карин" Влада Литовченко. Во время финала конкурса “Мисс Европа – 2006” 27 октября во дворце культуры "Украина", появившись в «премьерском» наряде.

"В действительности, я увидела, что у Юлии Тимошенко есть такой же пиджак уже после того, как его купила", - рассказала Влада в комментарии TabloID. "Я купила жакет в конце августа ( в киевском магазине Escada) – это коллекция осень-зима 2006-2007. Сам пиджак привлек меня тем, что там есть ручная работа, в частности, вышивка на кружеве. Мне это в чем-то напомнило Valentino", - добавила модель.

Издание отмечает, что вкусы в одежде Леди Ю уже давно должны были бы порвать на клочки те доходы, что она декларирует. А также задается вопросом: почему эта женщина носит платья стоимостью не менее нескольких тысяч долларов и при этом украшает себя поддельными драгоценности? (Напомним, что пресловутое жемчужное ожерелье, которое госпожа Тимошенко и регионал Евген Кушнарьов “передавали” друг другу в парламентском зале, было оценено экспертами максимум в 300 долларов. “Дешевка”, - так выразился оценщик.)

Нужно отдать должное либо интуиции Тимошенко, либо ее элементарной логике, подкалывает TabloID, украшения можно снять в любой момент, а вот с платьем все сложнее. Такого стриптиза в парламенте не было еще некогда.