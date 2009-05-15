Тимошенко: укрепление гривни говорит об оздоровлении экономики

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что укрепление гривни, которое наблюдается в Украине в последние дни, свидетельствует о том, что экономика страны постепенно оздоравливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала на пресс-конференции.

«Курс национальной валюты понемногу возвращается к своим прежним размерам, к прежним позициям. Это тешит и это говорит о том, что идет оздоровление экономики, говорит о том, что больше валюты поступает в Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что укрепление курса - лишь первый признак оздоровления экономики.

«Кризис еще продолжается, и он принесет нам еще много хлопот и сложности у нас будут еще не один месяц», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что у людей сегодня нет никакой необходимости держать доллары на руках, поскольку они в Украине дешевеют.