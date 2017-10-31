Зять-продюсер и будущая "рок-звезда": одиозная экс-регионалка Бондаренко рассказала о жизни своей дочери в США

Дочь бывшей регионалки Елены Бондаренко, Полина уже успела вступить в Беркли в Бостоне и сыграть свадьбу. В августе дочь одиозного экс-депутата вышла замуж за молодого музыканта Джареда, о чем сама Бондаренко на днях сообщила в сети.

"В 5 лет она написала свой первый (как она думала:)) роман. Назывался он "жЫстокая судьба". И вот тогда я научилась уважать ее чувства. В 7 лет она организовала концерт во дворе, где участниками были ее друзья и соседские дети. И это потрясло меня... В 9 лет она написала свой первый стих. И я научилась видеть мир через ее рифмы", - написала Бондаренко о дочери.

"В 11 она написала свою первую песню. И я вынуждена была спрятать подальше свой родительский скептицизм. А в 14 ее песни звучали в программе Андрея Куликова "Пора року" на Радио "Эра". И мне пришлось смириться с тем, что музыка - это "все-таки ее", - призналась Елена.

"В 17 она подает документы сразу в несколько музыкальных заведений по всему миру. И два ее принимают. Она выбирает лучший из двух - мечта всех музыкантов мира - Беркли в Бостоне. Это колледж, который предлагает полную оплату обучения наиболее талантливым студентам. По результатам первого года она добивается места в топе лучших студентов Беркли..." - похвасталась Бондаренко.

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"В 18 она сделала нашу семью больше и крепче. У нас появился еще один член нашей семьи - Джаред. Наш зять. Любовь не признает границ и паспортов, национальностей и языков. Она вышла замуж. А я стала тещей. И поскольку мой зять - англоязычный, то мне приходится подтягивать свой английский. Семья Джареда - это замечательные веселые люди, дружественные и внимательные", - сообщила экс-депутат.

"Теперь у нее - своя семья. И она далеко. Я скучаю. Я горжусь ею. И я учусь верить в себя так, как верит в себя она", - отметила Бондаренко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Елена Бондаренко является довольно частым гостем на пропагандистских российских телеканалах. Во время Революции Достоинства она обвиняла майдановцев в нарушении закона, а нардеп Леся Оробец рассказывала об услышанных от Бондаренко угрозах в адрес потерпевших от незаконной агрессии силовиков украинцев. Регионалка неоднократно пренебрежительно высказывался о США и даже столкнулась с перспективой отмены визы на въезд в эту страну.