Сегодня в Житомире презентовали пилотный проект реформирования интернатов.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в Житомирском институте медсестринства.

Участие в ней приняли руководители области, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, министр социальной политики Андрей Рева, руководители учреждений и ведомств, Глава Фонда Lumos в Европе (Великобритания) Ирина Маланчук, руководитель направлений Деинституциализация и Децентрализация проекта EDGE (Канада) Арсений Положий.

Как прозвучало на мероприятии, в Житомире Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и Житомирская облгосадминистрация начинают пилотный проект по реформированию интернатов области, в рамках которого состоится официальное подписание Меморандума о сотрудничестве.

Также в Житомире три дня продлится семинар-тренинг «Внедрение Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы в Житомирской области». Он будет проходить для директоров интернатных заведений, детских домов-интернатов, центров социально-психологической реабилитации детей, представителей служб по делам детей райгосадминистраций и городских советов области.

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Как отметил в выступлении Кулеба, в Украине в интернатных учреждениях сейчас находится 1,5% всех детей страны.

«Согласно Национальной стратегии, уже в 2026-м году детей в институтах должно быть менее 0,5%. А те дети, кто по разным причинам все останется в интернатах, а не в семьях, будут жить в небольших учреждениях и в условиях, максимально приближенных к семейным - до 15 человек в одном заведении. Также в каждой общине появятся доступные и качественные услуги для семей с детьми», - рассказал Кулеба.

Как сообщил в своем выступлении министр социальной политики Андрей Рева, на Житомирщине впервые в Украине будут реализовывать пилотный проект реформирования интернатов, в которых живут дети из неблагополучных семей и сироты.

Как отметил в своем выступлении председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич в области ожидают, что в рамках Национальной стратегии и в результате реализации этого проекта на Житомирщине уже к 2025 году значительно повысится процент детей, которые будут воспитываться не в интернатах, а в семьях и учреждениях с условиями, максимально приближенными к семейным формам воспитания.

«Почти 2,5 тыс. детей, а это - 1,8% от их общего количества, сегодня находятся в интернатных заведениях Житомирщины. Система интернатных заведений уже свое отжила, ведь не дает ребенку необходимого ни воспитания, ни обучения. Житомирщина первой в Украине реализует пилотный проект по реформированию интернатов на более современные и комфортные формы воспитания детей за опытом Великобритании», - сказал Гундич.

«Я скажу больше, нужно сделать все, чтобы к 2025-го года на Житомирщине уже не было интернатов», - добавил председатель ОГА.

В свою очередь, выступая на мероприятии, председатель Житомирского облсовета Владимир Ширма отметил, что на Житомирщине интернаты - на достойном уровне, а до реформирования системы интернатных учреждений следует подходить комплексно и системно.

Справка УНИАН. Техническую, экспертную и методическую помощь в реализации этого пилотного проекта на Житомирщине предоставит Фонд Lumos, основанный писательницей Джоан Роулинг для содействия прекращению институциализации детей по всему миру.