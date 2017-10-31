Правоохранители устанавливают наличие видеокамер неподалёку от места обстрела автомобиля Окуевой и Осмаева

Правоохранители устанавливают наличие видеокамер вблизи места обстрела автомобиля добровольцев АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Напоминается, что ведомством по факту убийства Окуевой зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией, предусмотренной п.11 ч.1 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 30 октября возле поселка Глеваха Киевской области был обстрелян автомобиль, в котором находились ветераны АТО, чеченские добровольцы Окуева и Осмаев, в результате полученных ранений женщина погибла на месте.

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Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления продолжается осмотр места происшествия и прилегающей территории, устанавливается наличие видеокамер и возможных очевидцев происшествия, а также проводятся другие следственно-оперативные действия.

В настоящее время тщательно и активно отрабатываются основные версии совершенного преступления.

Пострадавшему Осмаеву оказана необходимая медицинская помощь.

Досудебное расследование продолжается и находится на особом контроле.

Как сообщал УНИАН, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители отрабатывают две основные версии убийства Окуевой «действия российских спецслужб - убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации» в стране и «месть Адаму Осмаеву за Кадырова».