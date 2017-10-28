Дети участников АТО в Бердичеве готовили хлеб и посещали музеи - ОГА (фото)

Дети участников АТО в Бердичеве готовили хлеб и посещали музеи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении,13 детей участников АТО и погибших военных Житомирщины посетили Бердичевский район – ознакомились с приготовлением хлеба, осмотрели Монастырь Кармелитов Босых и костел Святой Варвары, Музей истории Бердичева и Музей Джозефа Конрада.

Экскурсию детям организовали представители Центра помощи участникам АТО при облгосадминистрации сегодня, 28 октября.

Детям рассказали историю города Бердичева, провели экскурсию в Монастыре Кармелитов Босых – католический монастырь XVII века.

Также дети познакомились с творчеством английского писателя польского происхождения Джозефа Конрада, который родился в Бердичеве.

На ООО «Бердичевский хлебозавод», который более известен своей торговой маркой «Цархлеб», дети ознакомились со всем процессом приготовления хлеба. В общем, на заводе выпекают около 80 видов хлеба.

После экскурсии детей ждала дегустация и подарки.