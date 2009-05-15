Кабмин велел проводить в городах постоянные сельхозярмарки

Кабинет Министров Украины обязал Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации организовать проведение в городах еженедельных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 13 мая т.г.

Согласно распоряжению, к участию в ярмарке должны привлекаться товаропроизводители не только из региона, где она проводится, но и из других областей.

В правительстве считают, что проведение продовольственных ярмарок даст возможность обеспечить население качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам, а также будет способствовать развитию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, крестьянских и фермерских предприятий.