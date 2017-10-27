Водительница Lexus, лишившая жизни шестерых человек в Харькове, отказалась от всего казенного в СИЗО (фото)

Участница смертельного ДТП на ул. Сумской, которое унесло жизни шестерых людей, адаптировалась к новым условиям жизни.

В учреждении рассказывают: Алена Зайцева ведет себя очень тихо и питается только домашней едой, передает ГородХ.

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"Ту еду, которую здесь дают, она не ест. Хлеб - выпекают в нашей пекарне, его берут все. А продукты питания ей передают в достаточном количестве. Ни на что не жаловалась. За медицинской помощью на данный момент не обращалась. Но если появится такая необходимость – у нас есть квалифицированная медицинская часть", - говорит замначальника учреждения исполнения наказаний № 27 Дмитрий Холод.

По его словам, Зайцева занимается в основном тем, что смотрит телевизор и изучает документы, которые передает ей адвокат. В СИЗО есть огромная библиотека, но книг девушка пока не просила.

"Нареканий на ее поведение нет, да и в самой камере спокойно. Женщины ведут себя вежливо. Как правило, сюрпризы бывают у тех, кто уже не единожды привлекался", - говорит Холод.

Помещение, в котором содержится Алена Зайцева, рассчитано на 14 человек, но сейчас в нем содержится 10 женщин разного возраста. Все привлечены к ответственности впервые, но по "тяжелым" статьям – наркотики, грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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