"Никакими деньгами нельзя окупить наших девочек": семья жертв харьковского ДТП отказалась от денег Зайцевой

Родственники погибших и пострадавших в ДТП на Сумской в Харькове наотрез отказываются принимать деньги от семьи виновницы аварии Елены Зайцевой. Об этом сообщает "Сегодня".

"Ее мать приезжала к нам. Я не захотела с ней встречаться. Нам не нужно от них ничего, ведь никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек", — говорит мать и бабушка погибших Аллы и Анастасии Сокол.

Женщина до сих пор находится в шоке, ведь вместо того, чтобы отпраздновать 20-летие внучки, в доме устроили поминки по случаю девяти дней с момента ее гибели. "Мы пока не думали по поводу исков, моральной компенсации. Для меня сейчас главное — провести все необходимые ритуалы", — делится женщина.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшая "Лексусом".

По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.